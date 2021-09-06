Спортсмены Самарской области завоевали 2 медали на Паралимпиаде в Токио

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В Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Спортсмены Паралимпийского комитета России (ПКР) заняли четвертое место в медальном зачете (36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград). Пятую Паралимпиаду подряд уверенно выиграли китайцы (96-60-51). На втором месте команда Великобритании (41-38-45), на третьем — американцы (37-36-31). По общему числу медалей первые — китайцы (207), вторые — британцы (124), третьи — россияне (118).

Спортсмены Самарской области в Японии завоевали две медали. Никита Прохоров выиграл серебро в толкании ядра. Вячеслав Ленский — бронзу в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем.

Первой на родную землю возвратилась тольяттинская пловчиха Ольга Потешкина. Вячеслав Ленский и Никита Прохоров вернутся после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, которая запланирована на 14 сентября, сообщает Минспорта региона.

Итоги выступлений:

Вячеслав Ленский.

Плавание (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, класс S6).

400 м вольный стиль – 3 место;

100 м вольный стиль – 10 место;

100 м на спине – 9 место.

Никита Прохоров.

Легкая атлетика (спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, класс F46).

Толкание ядра – 2 место.

Ольга Потешкина.

Плавание (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, класс S14).