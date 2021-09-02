180

Сегодня, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Токио самарский пловец Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на дистанции 400 метров с результатом – 5.4,84 секунды.

Соревнования проходили в категории S6, в котором представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Победу одержал бразилец Талиссон Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).

Вячеславу Ленскому 29 лет, плаванием занимается с 2003 года под руководством Ларисы Олейниковой. Многократный победитель и призер чемпионатов и Кубков России. Бронзовый призер чемпионата мира, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы.

Вячеслав – представитель Центра спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области. Помощь спортсменам с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений деятельности Центра, которое осуществляется при поддержке облправительства и губернатора Дмитрия Азарова.

«Мы говорим о том, чтобы каждый человек жил долго и счастливо, а, значит, имел возможности для самореализации. И для людей, которые имеют ограничения по здоровью, но хотят себя реализовать, преодолеть себя, это важно», – отметил руководитель региона.

Фото: минспорт СО