Тольяттинка оштрафована за езду на автомобиле по тротуару

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В результате мониторинга сети Интернет, полицейскими был выявлен видеоролик, на котором 39-летняя женщина, управляя автомобилем LADA Granta, нарушила п. 9.9 ПДД РФ, осуществила движение по тротуару в районе дома №76 по ул. Революционной города Тольятти, тем самым, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Благодаря сознательным гражданам, предоставившим дополнительную информацию с мобильного телефона, нарушительница была установлена.

В отношении 39-летней тольяттинки составлен административный материал по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ. Данной статьей предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции благодарят неравнодушных граждан за оперативно предоставляемую информацию о фактах нарушений правил, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО