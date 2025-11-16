Я нашел ошибку
Главные новости:
Валентина Ивановна посвятила жизнь поддержке искусства, организовывая выставки, встречи и культурные проекты.
В Самаре ушла из жизни президент клуба «Отечество» Валентина Воронова 
Сенатор отметил, что за последние несколько лет существенно возросло количество владельцев, оспаривающих сделки, связанные с куплей-продажей квартир.
Сенатор предложил  подтверждать дееспособность продавцов квартир старше 60 лет
Оба водителя доставлены в медицинское учреждение.
В Похвистневском районе на перекрестке автодороги "Самара-Бугуруслан-Яблоня" столкнулись две легковушки
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря.
Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет
Пассажир легкового автомобиля - 19-летний юноша госпитализирован.
В Самаре, ночью, LADA Priora на ул. Дыбенко врезалась припаркованный грузовик ГАЗ Луидор
В МВД подчеркнули, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о соцвыплатах и не запрашивают личные данные по телефону.
МВД: мошенники выманивают данные россиян под видом выплат ветеранам труда
Ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину.
Ночью и днем 17 ноября местами в Самарской области ожидается гололед
Это первая поездка коллектива Малого театра в Самару в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана.
В Самаре  состоятся «Большие гастроли» Государственного академического Малого театра России
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.13
0.53
EUR 95.1
1.4
Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет

16 ноября 2025 16:20
127
Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря.

Федерация шахмат России обнародовала состав основных участников финальных соревнований на Кубок России 2025 года среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет, сообщили в администрации Тольятти.  6+

По итогам отборочных соревнований в третий раз подряд за главный трофей поспорит воспитанница тольяттинской спортшколы олимпийского резерва №4 Мария Калугина. На этот раз она выступит среди девушек до 15 лет.

Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря. В каждой возрастной категории победителей и призёров Кубка России будут определять по круговой системе 8 финалистов.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Тольятти

