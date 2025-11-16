Тольяттинка Мария Калугина отобралась в финал Кубка России среди девушек до 15 лет

127

Федерация шахмат России обнародовала состав основных участников финальных соревнований на Кубок России 2025 года среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11, 13 и юношей и девушек до 15 лет, сообщили в администрации Тольятти. 6+

По итогам отборочных соревнований в третий раз подряд за главный трофей поспорит воспитанница тольяттинской спортшколы олимпийского резерва №4 Мария Калугина. На этот раз она выступит среди девушек до 15 лет.

Соревнования пройдут в Ижевске с 4 по 10 декабря. В каждой возрастной категории победителей и призёров Кубка России будут определять по круговой системе 8 финалистов.

Фото: pxhere.com