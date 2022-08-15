Тольяттинец сообщил в полицию об угрозе одному из многоквартирных домов Комсомольского района города

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В конце июля в отдел полиции Тольятти поступило сообщение о существующей угрозе одному из многоквартирных домов Комсомольского района города.



На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Тольятти, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские проверили многоэтажный дом и прилегающую территорию. Предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не было обнаружено.



Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили сообщившего об угрозе. Им оказался местный житель - мужчина 1981 года рождения. Полицейские задержали его по месту проживания. В ходе опроса мужчина пояснил, что позвонил в полицию из хулиганских побуждений, при этом понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Подозреваемый работает на одном из предприятий города и ранее к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до семисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



