Я нашел ошибку
Главные новости:
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В Новой Москве украли 10,5 тысяч видеорегистраторов стоимостью почти 4,5 млн рублей
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
В течение дня в Жигулевске задержали подозреваемого в грабеже
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
В Самаре полицейские разыскивают грабителя, похитившего ювелирное украшение
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Глава ГУ МЧС по Самарской области поздравил коллег с 23 февраля
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Строительство нового здания театра «Грань» в Новокуйбышевске начнется летом
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.42
3.65
EUR 90.88
3.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Жителей региона приглашают на кинопоказы и онлайн-экскурсии в честь Дня защитника Отечества
В Самаре традиционно пройдет Зимний Грушинский
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только четверть самарских мужчин хотя бы раз в жизни были у косметолога

23 февраля 2022 11:46
150
Только четверть самарских мужчин хотя бы раз в жизни были у косметолога

В преддверии 23 февраля маркетплейс Ozon выяснил, какими уходовыми средствами пользуются самарские мужчины. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. мужчин по всей стране. Почти две трети опрошенных из Самары не ходят к косметологам, а в выборе косметики полагаются на советы своих вторых половин.

Самыми привычными видами уходовой косметики у мужчин из Самары являются кремы для и после бритья — ими пользуются почти две трети опрошенных. Около половины респондентов после бритья используют специальные лосьоны. Также почти половина опрошенных дополняют регулярный уход кремами для лица. 18% мужчин, которые носят усы и бороду, тщательно за ними ухаживают.

Самарские мужчины спорно относятся к идее получать косметику в подарок. Более трети опрошенных сетуют, что им часто дарят не те средства, которые им на самом деле нужны, 4% вообще считают крем или маску худшим подарком. Только 1% опрошенных сожалеют, что им не дарят косметику, и были бы рады такому презенту, например, на 23 февраля. Пользователи же Ozon в преддверии праздника выбирают в том числе и косметические средства. Многие подходят к выбору подарка нестандартно. Например, в феврале в Самаре и области на Ozon быстрее всего рос спрос на наборы по уходу за усами и бородой. Хитом продаж стал набор, в который вошли средства по уходу за усами и бородой (различные масла), а также гребни, щетки и специальный трафарет для придания нужной формы. Значительно увеличился спрос на мужские кремы и гели для умывания, их продажи выросли в 1,8 раза и 2,1 раза год к году соответственно. В пять раз вырос спрос на воск для усов и бороды.

Среди других косметических средств самарские мужчины отметили крем для рук — им регулярно пользуются 46% опрошенных. А вот уход за кожей вокруг глаз и специальные средства для лица (скрабы, маски и тоники) используют в среднем 5% респондентов. Мужчины отмечают, что в целом стали гораздо чаще пользоваться уходовыми средствами — это характерно для каждого четвертого в опросе. Почти половина отметили, что использование косметических средств для них — ежедневный ритуал.

Большинство самарских мужчин выбирают косметику без помощи профессионалов. В отношении косметологов респонденты категоричны: 64% заявляют, что никогда не ходили и не собираются к ним ходить. Совершить пробный поход к косметологу планируют 22% мужчин. В отличие от женщин, у мужчин неприятие косметологов с возрастом только увеличивается. Если среди опрошенных в возрасте до 25 лет лишь  половина не собирается посещать косметолога, то среди респондентов в возрасте от 40 лет и старше это число достигает 80%. В выборе средств для ухода мужчины в основном полагаются на женщин: 58% доверяют в этом вопросе мнению жены или подруги. 11% даже не советуются, а просто берут косметику у своей второй половины. Каждый девятый рассчитывает на компетентность косметических брендов и покупает специальные линии мужской косметики.

Покупать средства для ухода за собой мужчины из Самары предпочитают в онлайн-магазинах (39%) и на мультикатегорийных маркетплейсах (44%). Тратят на косметику они относительно немного: 36% — не более 1 тыс. рублей в месяц, 44% — в пределах 1-3 тыс. рублей в месяц. При этом самарские мужчины не готовы тратить на кремы и лосьоны более 10 тыс. рублей в месяц.

Фото: pixabay.com

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
7 из 10 работодателей не против алкоголя на корпоративах
23 февраля 2022, 12:39
7 из 10 работодателей не против алкоголя на корпоративах
Алкоголь на корпоративах запрещен только в каждой четвертой компании. Общество
97
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
22 февраля 2022, 12:42
59% мужчин сталкивались с дискриминацией при трудоустройстве
Обычно, когда говорят о дискриминации при приеме на работу или при построении карьеры, имеют в виду дискриминацию женщин. Общество
424
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
22 февраля 2022, 12:27
Самарцы назвали проблемы поиска работы после 45 лет
Около 19% представителей возрастной группы старше 45 лет сообщили, что им сложнее, чем более молодым коллегам, ориентироваться в новых технологиях. Общество
447
В центре внимания
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
23 февраля 2022  13:46
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты» из ПФО
36
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
23 февраля 2022  13:24
Еще 4 156 жителей Самарской области заболели коронавирусом
101
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
23 февраля 2022  12:52
Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества
106
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
23 февраля 2022  11:17
В Самарской области готовы к приему прибывающих из ДНР и ЛНР 24 февраля
173
Справиться с задачей предстоит до 1 марта. 
22 февраля 2022  20:31
Губернатор поручил областному правительству произвести индексацию региональных выплат на уровень инфляции
1064
Весь список