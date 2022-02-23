Только четверть самарских мужчин хотя бы раз в жизни были у косметолога

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В преддверии 23 февраля маркетплейс Ozon выяснил, какими уходовыми средствами пользуются самарские мужчины. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. мужчин по всей стране. Почти две трети опрошенных из Самары не ходят к косметологам, а в выборе косметики полагаются на советы своих вторых половин.

Самыми привычными видами уходовой косметики у мужчин из Самары являются кремы для и после бритья — ими пользуются почти две трети опрошенных. Около половины респондентов после бритья используют специальные лосьоны. Также почти половина опрошенных дополняют регулярный уход кремами для лица. 18% мужчин, которые носят усы и бороду, тщательно за ними ухаживают.

Самарские мужчины спорно относятся к идее получать косметику в подарок. Более трети опрошенных сетуют, что им часто дарят не те средства, которые им на самом деле нужны, 4% вообще считают крем или маску худшим подарком. Только 1% опрошенных сожалеют, что им не дарят косметику, и были бы рады такому презенту, например, на 23 февраля. Пользователи же Ozon в преддверии праздника выбирают в том числе и косметические средства. Многие подходят к выбору подарка нестандартно. Например, в феврале в Самаре и области на Ozon быстрее всего рос спрос на наборы по уходу за усами и бородой. Хитом продаж стал набор, в который вошли средства по уходу за усами и бородой (различные масла), а также гребни, щетки и специальный трафарет для придания нужной формы. Значительно увеличился спрос на мужские кремы и гели для умывания, их продажи выросли в 1,8 раза и 2,1 раза год к году соответственно. В пять раз вырос спрос на воск для усов и бороды.

Среди других косметических средств самарские мужчины отметили крем для рук — им регулярно пользуются 46% опрошенных. А вот уход за кожей вокруг глаз и специальные средства для лица (скрабы, маски и тоники) используют в среднем 5% респондентов. Мужчины отмечают, что в целом стали гораздо чаще пользоваться уходовыми средствами — это характерно для каждого четвертого в опросе. Почти половина отметили, что использование косметических средств для них — ежедневный ритуал.

Большинство самарских мужчин выбирают косметику без помощи профессионалов. В отношении косметологов респонденты категоричны: 64% заявляют, что никогда не ходили и не собираются к ним ходить. Совершить пробный поход к косметологу планируют 22% мужчин. В отличие от женщин, у мужчин неприятие косметологов с возрастом только увеличивается. Если среди опрошенных в возрасте до 25 лет лишь половина не собирается посещать косметолога, то среди респондентов в возрасте от 40 лет и старше это число достигает 80%. В выборе средств для ухода мужчины в основном полагаются на женщин: 58% доверяют в этом вопросе мнению жены или подруги. 11% даже не советуются, а просто берут косметику у своей второй половины. Каждый девятый рассчитывает на компетентность косметических брендов и покупает специальные линии мужской косметики.

Покупать средства для ухода за собой мужчины из Самары предпочитают в онлайн-магазинах (39%) и на мультикатегорийных маркетплейсах (44%). Тратят на косметику они относительно немного: 36% — не более 1 тыс. рублей в месяц, 44% — в пределах 1-3 тыс. рублей в месяц. При этом самарские мужчины не готовы тратить на кремы и лосьоны более 10 тыс. рублей в месяц.

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