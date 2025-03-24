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Только 9% самарцев считают, что США полностью снимут экономические санкции с России

24 марта 2025 11:45
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Только 9% самарцев считают, что США полностью снимут экономические санкции с России

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Рассуждая о будущем экономических взаимоотношений двух супердержав, лишь 9% самарцев выказали уверенность, что США снимут санкции против России до конца этого года. По мнению 37% опрошенных, лучшее, что может быть достигнуто, — это небольшие послабления.

Каждый четвертый горожанин уверен, что все останется, как есть, либо будут введены новые ограничения. 29% респондентов затруднились с прогнозом. «Нужно учиться жить без Америки»; «Не верю, да и не нужно нам это»; «Вы помните: уничтожили СССР, нашу Родину, нашу культуру, огромное государство. А мы забываем, что ли об этой политике американской нации?» — комментируют опрошенные.

В том, что США не откажутся от санкционного давления на Россию, мужчин уверены чаще женщин. Респонденты от 45 лет — чаще тех, кто моложе.
 

Время проведения: 11—14 марта 2025 года

Теги: Опрос

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