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Только 8% самарцев соблюдают приметы перед собеседованием

28 января 2024 10:48
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Только 8% самарцев соблюдают приметы перед собеседованием

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Только 8% самарцев верят в счастливые приметы и соблюдает ритуалы, отправляясь на собеседование. Чаще всего это касается внешнего вида: респонденты надевают «счастливую» вещь, пользуются парфюмом, приносящим удачу, начищают обувь (если считать уход за обувью приметой, то это хорошая примета). Подавляющее большинство респондентов против суеверий (92%): «Когда люди обращаются к ритуалам и приметам, это говорит о том, что человек плохо готов, боится результата, сомневается или не знает своих способностей, или в итоге перенесёт ответственность на всех вокруг и высшие силы».

Работодатели снимают лишние барьеры в найме в условиях кадрового голода, интервью становятся более конструктивными.

Время проведения: 19—26 января 2024 года

Теги: Опрос

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