Только 30% работающих самарцев полностью используют все дни отпуска до конца года

В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные респонденты и представители компаний из города.

По статье 123 ТК РФ график отпусков на новый год должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, на деле же работа по согласованию очередности начинается значительно раньше. Согласно данным опроса, только 30% работающих самарцев полностью используют все дни госотпуска до конца года, у 47% накопится остаток разной продолжительности. Среди последних особенно интересны имеющие более 28 неиспользованных дней отдыха (это те, кто не успевает ходить в отпуска) — таких в общей сложности 10%.



Среди мужчин 12% накопят к декабрю 2025 года более 4 недель неиспользованного отпуска, среди женщин — 9%.



Среди горожан старше 45 больше, чем среди более молодых респондентов, как тех, кто полностью отгуляет отпуск к концу года, так и тех, кто накопит более 28 дней законного отдыха.



Среди людей со средним профессиональным образованием также выше доля тех, кто придерживается противоположных стратегий: полностью использующих отпуск (34% против 26% среди респондентов с высшим) и накопивших более 28 дней (13 и 7% соответственно).



Чем выше зарплата, тем короче отпуск: полностью израсходовавших все дни госотпуска среди опрошенных с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц меньше всего (20%), а тех, у кого накопилось 28 и более неотгулянных дней, — больше всего (26%).



Сегодня в условиях нехватки персонала отношение работодателей к неиспользованным отпускам изменилось: работа по сокращению числа неизрасходованных дней оплачиваемого отпуска у сотрудников ведется менее активно. Только 23% компаний просят работников отгуливать все положенные дни.





Время проведения: 10—17 ноября 2025 года