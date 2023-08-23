Только 14% жителей Поволжья планируют пойти в отпуск в октябре

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Эксперты hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, планируют ли жители Поволжья идти в отпуск осенью и в какие месяцы это наиболее выгодно.

По данным опроса соискателей, в сентябре отпуск предпочитают брать 39% респондентов, в октябре — 14%, в ноябре — всего 7% жителей Приволжского федерального округа. Любимыми месяцами для отпуска стали ожидаемо август (57%) и июль (48% опрошенных). При этом июнь сравнялся с сентябрем, в первом месяце лета также 39% соискателей из ПФО хотели бы взять отпуск. Меньше всего желающих уйти отдыхать в январе, всего 4%.

Однако октябрь — один из самых выгодных для отпуска месяцев в году наряду с августом и мартом.

«В 2023 году с точки зрения денег наиболее удачно брать отпуск именно в августе (23 рабочих дня), а также в марте и октябре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням, поэтому обычно меньше, чем стоимость рабочего дня. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Кстати, в отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные», — комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву.