Я нашел ошибку
Главные новости:
ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций
каждый второй житель Самары празднует Масленицу
Каждый второй житель Самары празднует Масленицу
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
В 2025 году в Самарской области откроют пять новых модельных библиотек
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
Малый бизнес и «Транснефть-Приволга» обсудят сотрудничество на ярмарке поставщиков
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
С начала 2025 года из Самарской области выдворили 192 иностранца
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
74-летняя автомобилистка в Тольятти врезалась в бордюр и дорожный знак
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
В Самарской области определились лучшие сборные лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.34
-0.09
EUR 95.67
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города посетить новую встречу проекта «Компас жизни»
Галерея Виктория: однодневная выставка Школы проектной фотографии «Зины как пространство эмоционального опыта» 
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только 10% самарцев хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами

19 февраля 2025 09:59
148
Только 10% самарцев хотят продлить выходные на 23 февраля отпусками или отгулами

В опросе, проведенном сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, приняли участие трудоустроенные граждане из города.


10% работающих жителей Самары планируют увеличить время отдыха на 23 февраля, присоединив к праздничному дню отпуск или отгулы. В этом году День защитника Отечества пришелся на воскресенье, логично было бы предположить, что работающие в режиме 5-дневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье, будут отдыхать еще в и понедельник, однако правительство перенесло выходной на 8 мая. Таким образом, горожан ждет обычная рабочая неделя.

Желающих продлить отдых на День защитника Отечества среди мужчин больше, чем среди женщин: 15 и 6% соответственно. Респонденты в возрасте от 35 до 45 лет чаще планируют присоединять отпуска или отгулы к 23 февраля, чем те, кто моложе или старше. Почти каждый пятый участник опроса с доходом от 100 тысяч рублей в месяц также собирается продлить отдых (18% против 7% среди тех, кто зарабатывает меньше).
 

Время проведения: 4—17 февраля 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
каждый второй житель Самары празднует Масленицу
19 февраля 2025, 13:09
Каждый второй житель Самары празднует Масленицу
Большинство считают главным символом Масленицы весну-красну, а у половины опрошенных есть семейный рецепт блинов. Общество
68
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
19 февраля 2025, 12:42
В этом году самарцы планируют потратить на подарки к 23 февраля в среднем 3300 рублей
Каждая двадцатая россиянка готовит подарки коллегам. Общество
86
Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда
19 февраля 2025, 09:25
Стереотипы относительно возраста кандидатов всё ещё присутствуют на российском рынке труда
Самая распространенная причина отказа в приёме на работу в компании Самарской области — несоответствие навыков и квалификации соискателя требованиям... Общество
146
В центре внимания
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
19 февраля 2025  11:46
Зимняя Туриада стартовала в Самаре
132
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
19 февраля 2025  10:31
19 февраля ночью беспилотники атаковали Сызранский НПЗ
160
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
382
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
1461
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
567
Весь список