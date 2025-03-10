TikTok регистрирует новый товарный знак TikTok Notes в России

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Компания «ТикТок Лтд.», владеющая видеосервисом TikTok, направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака и логотипа для новой соцсети TikTok Notes, передает iphones.ru со ссылкой на Агентство Москва.

Согласно поданным материалам, регистрация товарного знака осуществляется по ряду классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Они охватывают мобильные приложения для обмена сообщениями, фотографиями и текстом, программное обеспечение для социальных сетей, интернет-рекламу, доступ к онлайн-форумам, организацию выставок и конгрессов, публикацию интерактивных книг и периодических изданий, а также онлайн-услуги социальных сетей и лицензирование интеллектуальной собственности.

Помимо текстового обозначения, заявка включает товарный знак с изображением разноцветного смайла. Инициатором регистрации выступила «ТикТок Лтд.», зарегистрированная на Каймановых островах.

Напомним, что год назад TikTok выпустил свой аналог Instagram* — TikTok Notes. Это приложение для обмена фотографиями, в котором пользователи могут выкладывать снимки и оставлять к ним подписи с заголовками. Также есть комментарии и репосты.

* принадлежит Meta, запрещенной в России и признанной экстремистской.