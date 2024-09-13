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Теплый сентябрь добавил самарцам оптимизма

13 сентября 2024 11:35
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Теплый сентябрь добавил самарцам оптимизма

29,4% жителей Самары в связи с оставшимся на «вторую смену» летом легче восстанавливаются, с оптимизмом идут на работу и меньше грустят. Об этом говорят итоги опроса, которые получили аналитики проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» в ходе исследования для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

22,6% самарцев отметил, что хорошая погода помогает лучше высыпаться и вести более активный образ жизни, что сказалось в лучшую сторону на работоспособности. 22,1% перенесли отпуска на более поздний срок, 8,4% сделали наоборот, чтобы отдохнуть, пока в городе продолжается лето.

11,3% отмечают, что солнце и жаркая по осенним меркам погода избавляет от депрессии. 14,9% убеждены, что затяжное лето поможет легче подготовиться к зиме и в плане поддержки иммунитета, и психологически.

«Сезонные факторы часто оказывают определяющее влияние на состояние сотрудников. Поэтому подготовка к погодным изменениям даже при прекрасном пролонгированном лете должна носить системный характер. Есть немало практических советов, как пережить осенний сплин, распознать нехватку витамина Д, уровень которого снижается с течением осени и зимы, поддержать иммунитет. Экспертные материалы участники нашей программы по управлению здоровьем персонала могут найти на портале «Академия здоровья». При наступлении осени особенно важно уделять внимание режиму дня, сбалансированному питанию, качеству и длительности сна, а также обеспечить организму умеренные физические нагрузки», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

Участие в опросе приняли 1319 человек.

Теги: Опрос

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