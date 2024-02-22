Телебашня в Самаре озарится праздничной подсветкой в День защитника Отечества

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23 февраля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит на телебашне в Самаре архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества: сценарий из поздравительных открыток будет представлен флагом России и Георгиевской лентой с текстом "С Днем защитника Отечества!", "23 февраля".

Праздничный сценарий подсветки на главной 180-метровой телебашне самарского региона будет работать 23 февраля с момента наступления сумерек до 23.00 часов.

Тематические световые шоу также пройдут на телебашнях Благовещенска, Братска, Брянска, Волгограда, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Кирова, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Мурманска, Нальчика, Новгорода, Оренбурга, Пензы, Перми, Петрозаводска, Рязани, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Тулы, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля и других городов России.

На световых панно покажут изображения эмблемы Вооруженных сил Российской Федерации, Георгиевской ленты, звезд, салюта, а также камуфляжную расцветку, надписи «23 февраля» и «С Днём защитника Отечества!».

На Останкинской телебашне появится изображение триколора.