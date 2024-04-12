Телебашня Самары включит праздничную подсветку в День космонавтики

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12 апреля филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня космонавтики.

Освоение космоса создало мощную техническую базу для развития телевещания. Уже через четыре года после полета Юрия Гагарина на орбиту был выведен спутник связи «Молния», благодаря которому в 1965 году жители Дальнего Востока смогли в реальном времени посмотреть первомайский парад в Москве.

Сегодня РТРС — основной пользователь спутниковой группировки страны. Предприятие транслирует телеканалы в 11 часовых поясах по местному времени. Цифровая телесеть России насчитывает 5051 передающую станцию. Это больше, чем видимых невооруженным глазом звезд на небе. Флаг РТРС побывал в космосе в 2019 году, когда космонавт Александр Скворцов на борту Международной космической станции нажал символическую кнопку отключения аналогового вещания и полного перехода на цифровое эфирное телевидение.

В честь Дня Космонавтики на телебашне в Самаре будет демонстрироваться праздничный сценарий динамической подсветки с изображением и фотографиями Юрия Алексеевича Гагарина, с его знаменитой фразой «Поехали!» и поздравительным текстом.

Космический сценарий на главной телебашне Самарской области будет работать 12 апреля с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

Световое шоу также поддержат более 30 городов. В их числе Благовещенск, Братск, Брянск, Великий Новгород, Воронеж, Грозный, Казань, Кострома, Кызыл, Майкоп, Назрань, Нальчик, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, Симферополь, Сочи, Тамбов, Тверь, Челябинск, Черкесск, Улан-Удэ, Якутск, Ярославль и другие.