Телебашни окрасятся в цвета триколора в честь Дня флага России

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К 22 августа, Дню Государственного флага, на шпиле главной телебашни страны будет обновлено полотно российского триколора.

Размер флага России на Останкинской телебашне — 4,5 на 1,5 м, вес — около 2 кг. Это специальные параметры, рассчитанные на ветровую нагрузку, которую способен выдержать шпиль башни. Полотнище сделано из особо прочной ткани, усиленной армированной сеткой. Но даже эта ткань изнашивается под сильным ветром, дождем и снегом. Замена требует участия трех мачтовиков: один страхует, двое снимают старое полотно, спускаются на отметку 525 м, поднимаются с новым и монтируют его. Вся процедура занимает 2-3 часа.

Телебашни РТРС по всей стране в государственный праздник украсит праздничный сценарий архитектурно-художественных подсветок.

На медиафасаде Останкинской башни появится триколор.

Праздничной иллюминацией озарятся также телебашни в Самаре, Белгороде, Братске, Воронеже, Казани, Кызыле, Оренбурге, Перми, Пятигорске, Саратове, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Якутске, Ярославле и других городах. На световом панно телебашен в Нальчике и Нижнем Новгороде отобразится надпись «22 августа — День Государственного флага Российской Федерации».

День флага отмечают в России с 1994 года. Историческим флагом России считается бело-сине-красное полотнище, которое было поднято на первом русском корабле «Орел» во время царствования Алексея Михайловича в 1668 году.