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«Театр на колёсах»: самодеятельный театр кукол приехал в гости к юным зрителям Красноярского района

5 февраля 2024 14:41
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В зрительном зале – яблоку негде упасть, полная посадка, как говорят театралы.

Познакомить сельских школьников с мастерством артистов-кукольников - с такой просьбой к депутату-единороссу Михаилу Смирнову обратились педагоги сельской школы села Колодинка.

Эти актёры - сами ещё школьники. Участники коллектива Образцового театра кукол «Аленький цветочек» приехали в гости к юным зрителям Красноярского района. Цель встречи - погрузить школьников в театральную среду, расширить их культурный кругозор, зарядить позитивом, а также преподать азы актёрского мастерства.

Спектакль на все времена - так о нем отзываются сами авторы и артисты. «По щучьему велению» - постановка по мотивам русской народной сказки, сюжет о смекалке, взаимовыручке и добре. С этим спектаклем коллектив не раз брал Гран-при на всероссийских театральных конкурсах. Его же и решили показать школьникам Красноярского района.

«На сцене ты каждый раз новую жизнь проживаешь, сегодня ты нищий, завтра - царь. Это интересно, это новая жизнь, новое приключение, ты чувствуешь то, что чувствует твой персонаж», рассказал актер театра «Аленький цветочек» Назар Андриянов.

В зрительном зале – яблоку негде упасть, полная посадка, как говорят театралы. Прожить увлекательную историю вместе со сказочными героями приехали дети из отдалённых школ района, а также воспитанники местной театральной студии.

«Аленький цветочек» показал нам тот уровень, к которому хочется стремиться», - поделился воспитанник театральной студии «Белая ворона» Захар Щацкий. - «Мы не только увидели спектакль, но и пообщались с его героями, послушали режиссера, который рассказал, как артисты работали над ролями».

Отметим, что выезд ведущей труппы самодеятельного театрального движения Самарской области стал возможен благодаря поддержке депутата Самарской губернской думы, члена регионального политсовета «Единой России», генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и «Газпром газораспределение Самара» Михаила Смирнова. К нему обратились педагоги малокомплектной школы села Колодинка с просьбой организовать для юных сельчан творческое мероприятие и дать возможность познакомиться с молодыми талантами.

«Дети, которые живут и учатся в отдалённых сёлах и деревнях, зачастую в небольшой школе, должны иметь такие же возможности для развития, как и их сверстники, живущие в райцентрах и городах, - отметил Михаил Смирнов, - важно не только познакомить их с лучшими образцами современного театрального искусства, но и показать, что у каждого из нас, и у них в том числе, есть много возможностей для развития и поиска своего призвания».

Для школьников и их наставников яркий, динамичный спектакль стал настоящим подарком.

«Это очень хорошая возможность для наших учеников увидеть и прочувствовать атмосферу настоящего театра, прикоснуться к творчеству. Увидев сегодня реакцию ребят, можно точно сказать, что все было не зря. Дети внимательно смотрели, смеялись и переживали, сочувствуя героям. Спасибо Михаилу Андреевичу за помощь и отзывчивость!» - поделилась учительница начальных классов школы села Колодинка Ирина Панкина.

После спектакля для всех желающих и слушателей театральной студии состоялся мастер-класс, где юные актёры вместе с режиссёром театра «Аленький цветочек» Виктором Михайловым раскрыли особенности работы с куклами и секреты сценического успеха, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

 

Теги: Единая Россия Самара

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