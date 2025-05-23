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Татьяна Ким и Вячеслав Федорищев дали старт программе по поддержке самарских предпринимателей

23 мая 2025 17:57
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Она поможет местным предпринимателям эффективнее работать на маркетплейсах.

В пятницу, 23 мая, в Самарской области глава объединенной компании Wildberries и Russ Татьяна Ким и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев запустили в регионе комплексную программу поддержки предпринимателей «Платформа роста». Она поможет местным предпринимателям эффективнее работать на маркетплейсах.

Проект «Платформа роста» был запущен в декабре 2024 года компанией Wildberries и Russ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года в ходе заседания наблюдательного совета АСИ программу презентовали Президенту России Владимиру Путину. Цель проекта – повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

«Самарская область стала десятым регионом, который присоединился к проекту «Платформа роста». Благодарю за поддержку губернатора области Вячеслава Андреевича Федорищева. Ваш регион славится не только парком Самарская Лука и нефтегазовыми месторождениями, но и современными народными промыслами. – поделилась Татьяна Ким. – Также на сайте Wildberries уже есть раздел «Сделано в Самарской области, где представлены многие локальные производители. Уверена, мы дадим для них дополнительную возможность для продвижения и выходы за пределы локального производства».

Всего к «Платформе роста» присоединилось более 300 брендов. Производители из ряда регионов уже получают доступ к актуальным знаниям о работе на маркетплейсах, рекламным каналам, аналитике и инструментам для продвижения своих товаров в России и за рубежом. Теперь в проект вошли 28 брендов Самарской области.

 «Благодарен руководству компании, лично Татьяне Владимировне Ким за запуск в нашем регионе программы «Платформа роста». Это будет способствовать повышению уровня предпринимательской активности в Самарской области, росту объемов производства отечественных товаров. Уверен, что предоставление предпринимателям необходимых инструментов для успешного старта и дальнейшего развития собственного бренда позволит вывести региональные марки на новые рынки сбыта», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Также 23 мая в поселке Новосемейкино Самарской области состоялось открытие нового логистического комплекса объединенной компании Wildberries и Russ. Это позволит сократить время доставки товаров до покупателей из региона, а также создать новые рабочие места.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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