Таможня напомнила, какие автомобили, выпущенные в Казахстане, нельзя ввозить в Россию

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ФТС России напоминает о недопустимости ввоза в Россию автомобилей, выпущенных в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам.

ФТС России информирует: несмотря на то, что в странах ЕАЭС – России, Армении, Белоруссии, Казахстане и Киргизии – действует единое экономическое пространство, и в отношении большинства товаров применяются единые таможенные правила, автомобили иностранного производства могут выпускаться с некоторыми особенностями.

Так, в 2022 году резко возросло количество автомобилей, ввозимых в Российскую Федерацию из Республики Казахстан. За 8 месяцев 2022 года в Россию ввезено более 6,5 тыс. автомобилей из Казахстана, что в 15 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обращаем внимание, что гражданам, постоянно проживающим в России, запрещено ввозить в страну автомобили, выпущенные в Казахстане по «пониженным» и «нулевым» ставкам ввозных таможенных пошлин.

Это связано с тем, что у Казахстана есть обязательства, которые были приняты при присоединении страны к ВТО, одним из которых является применение в отношении некоторых категорий автомобилей «пониженных» ставок ввозных таможенных пошлин. Такие транспортные средства являются условно выпущенными, находятся под таможенным контролем и не подлежат вывозу в другие страны ЕАЭС.

Во избежание рисков физическим лицам, планирующим приобрести автомобиль в Казахстане, следует получить у продавца документы, подтверждающие, что этот автомобиль был ввезен и выпущен в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, а не по «пониженной» ставке или с применением «таможенной льготы».

Особые условия в виде «таможенной льготы» с освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины применяются в отношении электромобилей в Казахстане (а также в Армении, Киргизии и Белоруссии). Такие транспортные средства запрещено передавать во владение, пользование, распоряжение лицам, постоянно проживающим в России.

При покупке автомобиля следует также учитывать, что в объявлениях на продажу могут быть выставлены транспортные средства, которые не были ранее задекларированы и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей, в том числе и в других государствах-членах ЕАЭС. Такие автомобили контролируются таможенным органами и их запрещено продавать любым лицам, сообщае пресс-служба Самарской таможни.

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