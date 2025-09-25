Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности

161

Данные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних, организованы и проводятся в образовательных учреждениях города Сызрани, Сызранского района, а также Ульяновской области в сентябре-октябре текущего года на постоянной основе.

В мероприятиях приняли участие заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Чувашлова О.К., начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Хабибуллина Р.Н., начальник отдела уголовного розыска майор полиции Науметов А.Р., инспектор отделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Суханова И.С., инспектор по делам несовершеннолетних г. Октябрьска старший лейтенант полиции Морозов Д.С.

Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск.

Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник ОРЛС подполковник полиции Олеся Чувашлова провела профориентационные беседы и рассказала о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела, требованиях к кандидатам при поступлении в ведомственные вузы МВД России, а также рассказала о социальных гарантиях и условиях прохождения службы.

Начальник ОДН майор полиции Рушания Хабибуллина, инспектор ОДН младший лейтенант полиции Илона Суханова и начальник ОУР майор полиции Артур Науметов на конкретных примерах рассказали о признаках деструктивного поведения в молодежной среде, а также о том, какие материалы признаются экстремистскими. Кроме того, полицейские напомнили подросткам основные правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте