Главные новости:
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.
Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой
«Многодетная миля» – символическая дистанция от 500 до 1500 метров, которую родители и дети преодолеют вместе, поддерживая друг друга на каждом этапе.
Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»
Поддержите участника из Самарской области в голосовании за «Лучшего по профессии».
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
Будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.
В Художественном музее откроется выставка «Души цвета покажем»
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности

25 сентября 2025 17:12
161
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 

Данные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма и правонарушений среди несовершеннолетних, организованы и проводятся в образовательных учреждениях города Сызрани, Сызранского района, а также Ульяновской области в сентябре-октябре текущего года на постоянной основе.
В мероприятиях приняли участие заместитель начальника Сызранского ЛО МВД России на транспорте начальник отделения по работе с личным составом подполковник полиции Чувашлова О.К., начальник отделения по делам несовершеннолетних майор полиции Хабибуллина Р.Н., начальник отдела уголовного розыска майор полиции Науметов А.Р., инспектор отделения по делам несовершеннолетних младший лейтенант полиции Суханова И.С., инспектор по делам несовершеннолетних г. Октябрьска старший лейтенант полиции Морозов Д.С.
Заместитель начальника ЛО МВД России – начальник ОРЛС подполковник полиции Олеся Чувашлова провела профориентационные беседы и рассказала о возможности прохождения учебной практики в подразделениях линейного отдела, требованиях к кандидатам при поступлении в ведомственные вузы МВД России, а также рассказала о социальных гарантиях и условиях прохождения службы. 
Начальник ОДН майор полиции Рушания Хабибуллина, инспектор ОДН младший лейтенант полиции Илона Суханова и начальник ОУР майор полиции Артур Науметов на конкретных примерах рассказали о признаках деструктивного поведения в молодежной среде, а также о том, какие материалы признаются экстремистскими. Кроме того, полицейские напомнили подросткам основные правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

