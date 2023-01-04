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Сыновья в Самаре, выросшие в семьях, где царит взаимопонимание, зарабатывают больше

4 января 2023 10:58
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Сыновья в Самаре, выросшие в семьях, где царит взаимопонимание, зарабатывают больше

Гендерные аспекты взаимопонимания родителей и детей — в статье SuperJob. В опросе приняли участие родители разнополых детей из всех округов страны и самарцы 18—25 лет, воспитывавшихся в полных семьях.

2 из 3 родителей, примерно поровну матерей и отцов, уверены, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей. А вот среди молодых мужчин поколения Z только 41% опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Среди девушек об одинаковой степени взаимопонимания и с матерью, и с отцом рассказала только каждая третья, чуть чаще девушки говорят о том, что мать понимает их лучше (38%). Каждый четвертый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (25%).

Среди юношей и девушек 18—25 лет по 7% тех, кто считает, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (10%, с сыновьями — 9%).

Отцов, которые признают, что не понимают ни сыновей, ни дочерей, — 4%, матерей — 5%. Среди совершеннолетних сыновей 8% говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 12%.

Интересно, что юноши, которые зарабатывают от 50 тыс. руб. в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем, кто зарабатывает меньше. Среди девушек ситуация противоположная: те, кто зарабатывает от 50 тыс. руб., чаще говорят о том, что родители их не понимают.

Время проведения: 2—20 декабря 2022 года

Теги: Опрос

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