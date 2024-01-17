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Святая вода на Крещение Господне: сколько, где и когда набирать

17 января 2024 15:09
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В храмах воду освящают дважды — 18 и 19 января.

В храмах воду освящают дважды — 18 и 19 января, пишут "Известия". В это время служат чин водоосвящения, или водосвятия: читают специальные молитвы и просят в них о придании воде благодатных свойств. Святую воду набирают сразу после богослужения и хранят дома. 

Набирать освященную воду в церкви рекомендуется в чистые и закрытие емкости, желательно новые. Отлично подойдут бутылки или банки с крышками. Дома емкость с водой следует хранить в укромном чистом месте. Желательно поставить бутыль рядом с иконами.

Не рекомендуется выливать остатки воды в раковину. Если их все же необходимо утилизировать, лучше полить святой водой цветы или вылить ее в реку, одним словом — найти «непопираемое» место, по которому не ходят люди.

В Крещенский праздник пить святую воду можно без ограничений, в другие же дни следует ее пить натощак в небольшом количестве. Для увеличения объема святую воду можно разбавить обычной кипяченой или проточной. Считается, что крещенская вода целебна, поднимает жизненные силы человека и омолаживает. Верующим она помогает чувствовать себя лучше и защищаться от неприятностей. Святая вода, по учению Церкви, обладает способностью исцеления больных, поэтому можно обтереть ею больное место на теле. В период Крещения считается, что вся вода на планете становится священной, это распространяется и на обычную воду из-под крана.

В народе верят, что святая вода в отличие от обычной не портится. И действительно, она может храниться долгое время, оставаясь при этом свежей. Происходит это чаще всего ввиду определенных условий хранения: обычно святая вода находится в плотно закрытой емкости, ее не открывают и не используют просто так.

А вот купания в проруби не имеют отношения к церковным традициям, напоминает председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии Святослав Шевченко. По его словам, это молодой обычай, появившийся в начале 2000-х годов. Сперва в прорубь окуналась только небольшая группа закаленных людей — от Федерации зимнего плавания. Потом, как снежный ком, число желающих начало расти. Однако иордань освящается, прежде всего чтобы люди могли набрать воду, а не купаться в ней.

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