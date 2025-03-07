Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда

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Жительница Тольятти, находясь в одном из развлекательных заведений города вместе со своим молодым человеком, будучи в состоянии алкогольного опьянения испытала чувство глубокой неприязни к знакомой своего спутника, которую они увидели в этом же заведении. На фоне возникшей неприязни она нанесла девушке удар стаканом по голове. Суд признал дебоширку виновной в умышленном причинении легкого вреда здоровью и постановил выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей.

В отношении осужденной возбудили исполнительное производство. В рамках него судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на ее банковских счетах денежные средства и взыскании исполнительского сбора.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер задолженность полностью погашена. Моральный вред компенсирован, сообщает ронсс-служба ГУФССП СО.

Фото: пресс-служба ГУФССП СО