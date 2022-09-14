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Судебные приставы в Самаре помогли ребенку вернуться к матери

14 сентября 2022 09:31
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Судебные приставы в Самаре помогли ребенку вернуться к матери

 

Житель г. Самары вернул дочь бывшей жене, после общения с судебными приставами.

После расставания мать и отец не могли самостоятельно определить место жительства своей несовершеннолетней дочери. Женщина обратилась в суд, где было принято решение о передаче ребенка ей. 

На основании решения суда в отделении судебных приставов Железнодорожного района г. Самары возбуждено исполнительное производство о передаче несовершеннолетнего ребенка матери. Однако должник добровольно решение суда не исполнял. В отношении мужчины было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации. 

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель совместно с психологом и представителями органов опеки и попечительства выехал  по месту нахождения должника. С мужчиной провели беседу, после чего мать смогла забрать ребенка.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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