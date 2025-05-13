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Судебные приставы Тольятти взыскали с предпринимателя 270 тысяч рублей за незаконное использование чужого товарного знака

13 мая 2025 15:10
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Комплекс принудительных мер позволил взыскать с должника всю сумму задолженности.

Судебные приставы Тольятти взыскали с директора организации компенсацию за незаконное использование чужого товарного знака крупной нефтяной компании.

Директор одной из местных организаций занялся нелегальной продажей автомобильных масел. На тары им наносился логотип крупной нефтяной компании, с которой, как выяснилось, не было заключено соглашение об использовании товарного знака. Правообладатель торговой марки обратился в суд с иском о взыскании компенсации с директора организации. Исполнительный документ о возмещении ущерба в размере 277 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти.

Судебный пристав уведомил должника о возбуждении исполнительного производства. В связи с тем, что в добровольном порядке денежные средства выплачены не были, сотрудник Службы предпринял ряд мер. Был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его транспортных средств, а также постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы страны. Кроме того, судебный пристав арестовал денежные средства на банковских счетах должника.

Комплекс принудительных мер позволил взыскать с должника всю сумму задолженности. Денежные средства перечислены нефтяной компании.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы Тольятти

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