Судебные приставы Тольятти взыскали моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки автобуса 

Судебные приставы Тольятти взыскали в пользу пострадавшей в результате ДТП пассажирки автобуса компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

С иском о возмещении компенсации морального вреда в суд обратилась жительница Тольятти. В обоснование заявленных требований женщина пояснила, что она находилась в пассажирском автобусе. В какой-то момент водитель резко затормозил — произошло столкновение с легковым автомобилем, владелец которого нарушил правила дорожного движения. В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и обязал виновника аварии выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Было возбуждено исполнительное производство. В целях обеспечения скорейшего исполнения решения суда, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия мужчина компенсировал моральный вред. Денежные средства перечислены пострадавшей стороне, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

