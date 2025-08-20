Я нашел ошибку
Фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» впервые прошёл в Самаре в 2011 году.
Фестиваль «Пластилиновый дождь» в Самаре объединил более 45 творческих коллективов
Технопарк «Жигулёвская долина» представляет целостный подход для развития и роста инновационного предпринимательства региона.
Технопарк «Жигулёвская долина»: тестируем будущее господдержки Самарской области
На данный момент в распоряжении больницы 11 машин неотложной медицинской помощи.
Самарская областная детская больница получила 5 новых автомобилей
Первым спектаклем стал «Нежные чувства» по одноактным пьесам А.П. Чехова «Предложение» и «Медведь» в мастерской постановке режиссёра Александра Кладько.
Драматический театр «Самарская площадь» оригинально открыл 39-й сезон
Консультационная поддержка участников и ветеранов СВО охватывает целый ряд вопросов, включая подготовку бизнес-плана, сбор документов и подачу заявки.
Грант «Агромотиватор» поможет ветеранам СВО начать своё дело в сельском хозяйстве
В связи с проведением с 20 по 23 августа в музее имени П.В. Алабина Всероссийского проекта «Музейные маршруты России».
Перенос сроков открытия сельскохозяйственной ярмарки в Самаре у музея Алабина
Телебашня в Самаре включит иллюминацию в День флага России
Это нужно для тренировки мозга.
Врач-психиатр посоветовал пожилым россиянам играть в компьютерные игры
«Шигонский Дилижанс»: 23 августа фестиваль пройдет в селе Усолье
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Судебные приставы Тольятти взыскали моральный вред в пользу пострадавшей пассажирки автобуса 

20 августа 2025 10:15
170
В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.

Судебные приставы Тольятти взыскали в пользу пострадавшей в результате ДТП пассажирки автобуса компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

С иском о возмещении компенсации морального вреда в суд обратилась жительница Тольятти. В обоснование заявленных требований женщина пояснила, что она находилась в пассажирском автобусе. В какой-то момент водитель резко затормозил — произошло столкновение с легковым автомобилем, владелец которого нарушил правила дорожного движения. В результате падения в салоне автобуса женщина получила серьезные травмы.

По итогам рассмотрения дела суд удовлетворил исковые требования и обязал виновника аварии выплатить в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Было возбуждено исполнительное производство. В целях обеспечения скорейшего исполнения решения суда, сотрудник Службы обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счетах в банках. Кроме того, был вынесен запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Не дожидаясь иных мер принудительного воздействия мужчина компенсировал моральный вред. Денежные средства перечислены пострадавшей стороне, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Судебные приставы Тольятти

Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда.
12 августа 2025, 15:11
В пользу матери, чей сын погиб в результате взрыва  топливного бака, судебные приставы взыскали компенсацию морального вреда
Суд постановил руководителя проекта, проявившего небрежность и халатность в обеспечении безопасности условий труда, выплатить семьям погибших компенсацию... Общество
651
Комплекс принудительных мер позволил взыскать с должника всю сумму задолженности.
13 мая 2025, 15:10
Судебные приставы Тольятти взыскали с предпринимателя 270 тысяч рублей за незаконное использование чужого товарного знака
Комплекс принудительных мер позволил взыскать с должника всю сумму задолженности. Общество
779
Заплатила за удар по голове.
07 марта 2025, 16:11
Судебные  приставы взыскали с тольяттинки, затеявшей в баре драку, компенсацию морального вреда
Заплатила за удар по голове. Общество
1229
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
538
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
540
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
905
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
703
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
798
