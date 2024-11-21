Судебные приставы Тольятти обязали мужчину опровергнуть ложные высказывания

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Неприязненные отношения между двумя жильцами дома сложились уже давно. Своего пика конфликт достиг после гневного высказывания мужчины в адрес председателя товарищества собственников жилья.

Причиной спора стало адресованное мужчине требование от председателя ТСЖ и других жильцов дома убрать скутер с гаражного проезда. Вместо того, чтобы освободить въезд на парковку, мужчина написал на объявлениях, расклеенных у входа в подъезд, гневные высказывания в адрес председателя ТСЖ. После этого гражданин обратился в суд для защиты своих прав.

Суд поддержал доводы истца и обязал мужчину публично опровергнуть недостоверную информацию. Однако добровольно исполнять решение суда обидчик не пожелал.

В отделении судебных приставов Центрального района г. Тольятти возбудили исполнительное производство. Судебный пристав-исполнитель ознакомил должника со сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера.

Так как мужчина уклонялся от добровольного исполнения решения суда, сотрудник Службы вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и назначил новый срок для исполнения.

Не желая усугублять ситуацию, мужчина опроверг порочащие честь и достоинство сведения, а также принес свои извинения.