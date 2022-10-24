Судебные приставы региона приостановили свыше 2 700 исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан

133

В подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области продолжается прием заявлений о приостановлении исполнительных производств, возбужденных в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. Всего сотрудниками Службы принято 570 заявлений.

Работа по приостановлению исполнительных производств в отношении призываемых граждан сейчас на особом контроле. Сотрудники Службы в максимально короткие сроки рассматривают заявления и приостанавливают производства по взысканию задолженностей. Всего же судебными приставами региона приостановлено свыше 2 700 исполнительных производств. Работа по приему заявлений продолжается.

Если мобилизованный гражданин не успел лично подать заявление о приостановлении исполнительного производства, сделать это могут его супруга, родители, другие доверенные лица. Для этого близким родственникам необходимо обратиться в любое структурное подразделение Службы судебных приставов. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,, справку из военкомата, подтверждающую факт призыва на военную службу. Образец заявления можно получить на месте или скачать на официальном сайте ГУФССП России по Самарской областив разделе «Обращения» (далее «Образцы письменных обращений»).

Дополнительную информацию призываемые граждане и их родственники могут получить в рабочее время по телефонам горячей линии: 8 (846) 2636565, 8 (846) 2666243. Интересующие вопросы можно также задать ответственному по вопросам приостановления исполнительных производств в отношении мобилизованных граждан по телефону: 8929 7054245, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области