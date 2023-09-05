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Судебные приставы региона вступили в регистр доноров костного мозга

5 сентября 2023 09:43
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Судебные приставы региона вступили в регистр доноров костного мозга

Сотрудники ГУФССП России по Самарской области приняли участие во Всероссийском марафоне в поддержку донорского движения #ДавайВступай.

Ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – это дети. На сегодня в Федеральном регистре доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России, содержатся сведения о почти 205 тысячах доноров, но чтобы отказаться от поиска совместимых доноров в зарубежных регистрах необходимо увеличить это число более чем в 2 раза.

С целью набрать в регистр 500 тысяч доноров 4 сентября 2023 года ФМБА России запустил Всероссийский марафон в поддержку донорского движения и судебные приставы Самарской области с готовностью откликнулись на призыв медицинских работников вступить в ряды доноров костного мозга.

Сама процедура сдачи крови для сотрудников Службы не нова. Среди судебных приставов региона довольно много тех, кто сдает донорскую кровь и ее компоненты на регулярной основе. Однако становиться донором костного мозга — волнительно. Но возникшее поначалу в сотрудниках Службы волнение полностью перекрыло осознание того, что возможно именно их кровь может спасти жизнь ребенку или взрослому.

Теперь данные судебных приставов Самарской области будут хранится в Регистре, пока не найдётся нуждающийся в донорстве человек.

 

Теги: Судебные приставы

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