Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем

210

Судебные приставы Самарской области поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем.

Судебные приставы Самары приняли участие во Всероссийской акции «Вам, любимые!». Сотрудники Службы поздравили прекрасную половину с наступающим праздником и подарили им главный символ красоты и нежности — коралловые розы.

Десятки женщин в этот мартовский день получили от сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поздравления с 8 Марта! Судебные приставы желали женщинам счастья и благополучия, любви и душевного тепла, преподнося в подарок не только символ весны, красоты и нежности, но и веселые портреты-шаржи.

«Сегодня мы проводим акцию «Вам, любимые!». В преддверии Международного женского дня мы решили порадовать наших дорогих женщин и хотим пожелать им всегда оставаться такими же лучезарными и прекрасными», - поделился судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Советского района Даниил Танайлов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-служб ГУФССП России по Самарской области