Я нашел ошибку
Главные новости:
Президент КХЛ оценил игру хоккейной «Лады» в нынешнем сезоне.
Дмитрий Азаров и президент КХЛ обсудили перспективы развития ХК «Лада»
В отделении оперативной гинекологии проходят лечение молодые девушки, которые планируют беременность, но имеют ту или иную гинекологическую проблему.
Врачи Самарской больницы Пирогова проводят органосохраняющие гинекологические операции
В соревнованиях приняли участие 173 спортсмена.
В Тольятти состоялись соревнования по легкой атлетике в помещении в рамках областной универсиады
В рамках учения состоялся запуск систем оповещения населения – громкоговорителей и сирен.
На 2 этапе командно-штабного учения состоялся смотр сил и средств, задействованных в тушении природных пожаров
Швеция вступила в НАТО
Сотрудница Сызранской ТЭЦ Ирина Крайнова признана «Женщиной года» в номинации «Женщина-лидер».
Сотрудница «Т Плюс» признана «Женщиной года»
На базе пожарно-химической станции в поселке Волжском прошел смотр техники и личного состава.
В регионе прошли командно-штабные учения МЧС и пожарных формирований министерства лесного хозяйства региона
Клиенты энергокомпании получили оперативное обслуживание, сладкие подарки и хорошее настроение.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Международным женским днем
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.34
-0.82
EUR 98.2
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем

7 марта 2024 14:54
210
И подарили им главный символ красоты и нежности — коралловые розы.

Судебные приставы Самарской области поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем.

 Судебные приставы Самары приняли участие во Всероссийской акции «Вам, любимые!». Сотрудники Службы поздравили прекрасную половину с наступающим праздником и подарили им главный символ красоты и нежности — коралловые розы.

Десятки женщин в этот мартовский день получили от сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поздравления с 8 Марта! Судебные приставы желали женщинам счастья и благополучия, любви и душевного тепла, преподнося в подарок не только символ весны, красоты и нежности, но и веселые портреты-шаржи.

«Сегодня мы проводим акцию «Вам, любимые!». В преддверии Международного женского дня мы решили порадовать наших дорогих женщин и хотим пожелать им всегда оставаться такими же лучезарными и прекрасными», - поделился судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Советского района Даниил Танайлов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-служб ГУФССП России по Самарской области

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников».
05 марта 2024, 15:55
Сотрудники ОДК-Кузнецов представили авторскую программу обучения школьников 3D-моделированию
Конструкторы представили авторскую методику преподавания 3D-моделирования в старших классах – профориентационный проект «КОМПАС для школьников». Новости компаний
1675
Губернатор отметил вклад самарчанок в развитие региона, вручив им награды.
05 марта 2024, 14:55
Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил местных жительниц с 8 Марта
Губернатор отметил вклад самарчанок в развитие региона, вручив им награды. Общество
693
Виктора Ахломова коллеги называли «фотографом хорошего настроения». С Самарой Ахломова связывали творческие поездки.
05 марта 2024, 14:24
В Самаре, в  Доме журналиста, открывается выставка «Виктор Ахломов: фотографии хорошего настроения»
Виктора Ахломова коллеги называли «фотографом хорошего настроения». С Самарой Ахломова связывали творческие поездки. Общество
595
В центре внимания
Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.
7 марта 2024  15:06
Губернатор и ректор МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве региона с вузом
207
В Самарской области ожидают мощное половодье
7 марта 2024  14:02
В Самарской области ожидают мощное половодье
231
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
7 марта 2024  13:23
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
384
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
554
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
544
Весь список