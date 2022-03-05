Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем

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Судебные приставы Самары, Тольятти и Сызрани приняли участие во Всероссийской акции «Вам, любимые!». Сотрудники Службы поздравили прекрасную половину с наступающим праздником и подарили им главный символ красоты и нежности — яркие и ароматные тюльпаны.

Десятки женщин в этот мартовский день получили от сотрудников Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области поздравления с 8 Марта! Судебные приставы желали женщинам душевной теплоты, счастья и благополучия, мира и любви, преподнося яркий цветок тюльпана, как символ весны, красоты и нежности.

«Сегодня мы проводим акцию «Вам, любимые!». В преддверии Международного женского дня мы решили порадовать наших дорогих женщин прекрасными весенними букетами. Каждая женщина прекрасна и многогранна. Она сочетает в себе множество ролей: любящей мамы, преданной жены, заботливой дочери и доброй сестры. И хотя в современном мире на ее плечах лежит и большой груз профессиональной ответственности, но она всегда остается хранительницей семейного очага. И в этот весенний день нам хотелось бы видеть всех женщин счастливыми, так что пусть же счастливые улыбки всегда будут на их лицах», - сказал заместитель начальника отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов Антон Заборников, передает пресс-служба УФССП России по Самарской области.







Фото: Пресс-служба УФССП России по Самарской области