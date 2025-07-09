Судебные приставы помогли самарчанке вселиться в унаследованный дом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Участок дорожного полотна на улице Водников в Самаре приведен в надлежащее состояние
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого
участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
Участник «Школы героев» встретился с подростками в лагере «Волжский Артек»
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
В Самаре прошли съемки Всероссийского проекта #МУЗЫКАВМЕСТЕ
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
Внимание жителей Самарской области обращают на очередной всплеск мошеннических телефонных звонков, сообщений якобы от имени налоговых органов
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
В Тольятти ночью водитель врезался в световую опору
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Дилеры предложили повысить налог на авто старше 15 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.17
-0.55
EUR 91.97
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в «Заварке» пройдет концерт «Музыкальные витражи»
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию по банкам дореволюционной Самары
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы помогли самарчанке вселиться в унаследованный дом

9 июля 2025 10:36
139
Судебные приставы помогли самарчанке вселиться в унаследованный дом

Судебные приставы Волжского района помогли женщине вселиться в дом, доля в котором ей досталась по наследству.

Жилой дом, расположенный в поселке Стройкерамика, находится в общей долевой собственности с сестрой женщины, которая препятствует ее проживанию в нем. За восстановлением своих прав последняя обратилась в суд.

Исполнительный лист о передачи комплекта ключей сестре от дома и ворот участка поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель вручил должнице требование об устранении препятствий в пользовании родной сестрой жилым помещением. Также гражданка была предупреждена о последствиях неисполнения судебного решения.

Несмотря на полученную от судебного пристава-исполнителя информацию, должница не спешила пускать сестру в их общий дом. Побудить исполнить решение суда помогли вынесенные сотрудником Службы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Женщина передала комплект ключей от ворот и входной двери родной сестре.

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Судебные приставы оштрафовали самарца за незаконную ловлю рыбы
08 июля 2025, 12:46
Судебные приставы оштрафовали самарца за незаконную ловлю рыбы
Рыбак выловил несколько особей с помощью самодельной снасти. Происшествия
288
Судебные приставы проконтролировали установку общедомовых приборов учёта в Ленинском районе Самары
07 июля 2025, 10:58
Судебные приставы проконтролировали установку общедомовых приборов учёта в Ленинском районе Самары
В суде интересы жильцов представляла государственная жилищная инспекция. Происшествия
430
Не отпускал отец: двоих детей в Самаре передали матери
04 июля 2025, 10:14
Не отпускал отец: двоих детей в Самаре передали матери
После развода супругов суд определил, что несовершеннолетние дети должны остаться с матерью. Происшествия
592
В центре внимания
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
9 июля 2025  12:45
10-12 июля 2025 в Самарской области ожидается жара +30, +35 С
94
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
9 июля 2025  11:00
Вячеслав Федорищев и министр транспорта РФ Андрей Никитин обсудили развитие БАС в Самарском регионе
192
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
8 июля 2025  22:14
Несколько улиц Самары на этой неделе перекроют для реконструкции теплотрасс
428
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
8 июля 2025  19:26
В Самарскую область возвращается жара: соблюдайте меры пожарной безопасности!
337
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
401
Весь список