Судебные приставы помогли самарчанке вселиться в унаследованный дом

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Судебные приставы Волжского района помогли женщине вселиться в дом, доля в котором ей досталась по наследству.

Жилой дом, расположенный в поселке Стройкерамика, находится в общей долевой собственности с сестрой женщины, которая препятствует ее проживанию в нем. За восстановлением своих прав последняя обратилась в суд.

Исполнительный лист о передачи комплекта ключей сестре от дома и ворот участка поступил на исполнение в отделение судебных приставов Волжского района.

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель вручил должнице требование об устранении препятствий в пользовании родной сестрой жилым помещением. Также гражданка была предупреждена о последствиях неисполнения судебного решения.

Несмотря на полученную от судебного пристава-исполнителя информацию, должница не спешила пускать сестру в их общий дом. Побудить исполнить решение суда помогли вынесенные сотрудником Службы постановления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Женщина передала комплект ключей от ворот и входной двери родной сестре.