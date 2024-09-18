Судебные приставы Кировского района Самары взыскали в пользу дочери погибшего моральный вред и расходы

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Житель Кировского района, находясь у себя дома, заметил дым, поднимающийся над соседним участком. Придя на место, мужчина увидел, что жительница соседнего дома сжигает возле своего двора мусор. Он стал снимать происходящее на телефон. Находящемуся рядом соседу по другому участку это не понравилось. Завязалась перепалка, в результате которой снимающий видео мужчина ударил второго в челюсть От удара мужчина упал и ударился головой о землю, что стало причиной внутримозгового кровоизлияния и привело к гибели потерпевшего.



Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в причинение соседу смерти по неосторожности. Помимо привлечения его к уголовной ответственности суд постановил также взыскать в счет дочери погибшего моральный вред и компенсацию расходов на погребение на общую сумму в 273 тысячи рублей. В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары поступили соответствующие исполнительные документы.

