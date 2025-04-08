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Судебные приставы: долг может застать врасплох

8 апреля 2025 14:55
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Судебные приставы ГУФССП СО рекомендуют заблаговременно позаботиться о предстоящем отпуске и проверить себя на наличие задолженностей.

Судебные приставы ГУФССП России по Самарской области рекомендуют заблаговременно позаботиться о предстоящем отпуске и проверить себя на наличие задолженностей. В противном случае, долг может застать врасплох у стойки регистрации.

Сотрудниками активно применяется такая мера принудительного воздействия, как ограничение права выезда за пределы страны. Не стоит забывать о применении в адрес должников и других мер воздействия, предусмотренных законом «Об исполнительном производстве»: арест и изъятие имущества за долги, последующая его принудительная реализация, арест счетов, а также взыскание исполнительского сбора и привлечение к административной ответственности. Однако всего этого можно избежать. Достаточно погасить задолженность в установленный срок.

Главное управление ФССП России по Самарской области напоминает, что узнать о своей задолженности и оперативно произвести оплату можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», который доступен на официальном сайте ведомства по ссылке https://fssp.gov.ru/iss/ip/. 

Подробную информацию о возбужденном исполнительном производстве можно получить и с помощью личного кабинета на портале «Госуслуги». Любую имеющуюся задолженность можно оплатить онлайн.

Сотрудники Службы рекомендуют не откладывать оплату задолженности на потом, иначе отпуск может так и не начаться, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП СО

Теги: Самара Судебные приставы

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