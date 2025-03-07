Стартует конкурс для вузов по обучению студентов на новых программах для подготовки специалистов в сфере ИИ

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Начался отбор вузов, которые будут разрабатывать и запускать новые программы бакалавриата для обучения высококвалифицированных специалистов в области ИИ. Конкурс организован Минцифры России и Аналитическим центром при Правительстве в рамках федпроекта «Искусственный интеллект». Приём заявок продлится до 5 апреля.

Цель проекта — с использованием передовых знаний и прикладных кейсов подготовить таких специалистов, как разработчики, архитекторы данных, аналитики и исследователи в сфере ИИ.

Параметры поддержки и отбор

Не менее 18 вузов получат грантовую поддержку на реализацию образовательных программ. Они начнут действовать уже в этом году с фокусом на практическое применение и решение реальных задач. При этом индустриальные партнеры вузов должны будут софинансировать проект на уровне не менее 30%.

Координацией отбора и последующим сопровождением вузов будет заниматься Центр экспертизы образовательных программ на базе Аналитического центра при Правительстве. Получить консультацию по вопросам подготовки заявок можно по электронной почте: AI-eduсation@ac.gov.ru.