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Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

25 сентября 2024 12:57
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Стартовала Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

Она пройдёт до 27 октября включительно на образовательной платформе «Учи.ру» при поддержке нацпроекта. Состязание проводится уже пятый год подряд: в нём поучаствовали более 15 млн школьников 1–9-х классов.

Ученики смогут проверить и повысить дорожную грамотность. Интерактивные задания позволят ребятам понять, насколько хорошо они знают ПДД. Также помогут разобраться, как вести себя в качестве пешехода и ориентироваться в транспортной среде.

Для участия нужно зарегистрироваться на «Учи.ру» или зайти в уже существующий аккаунт, а затем перейти из личного кабинета на страницу соревнования.

Результаты появятся в личных кабинетах на следующий день после окончания состязания. Все ученики получат одну из наград в зависимости от количества набранных баллов, а педагоги активных классов — благодарственные письма

Напомним, что в Самарской области в прошлом году в олимпиаде приняли участие более 146 тыс школьников, а в 2022 году 124 тысячи.

Олимпиаду можно пройти здесь: https://clck.ru/3DQY6F

Теги: Акценты БДД

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