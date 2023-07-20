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Стартовал всероссийский конкурс на определение Талисмана Десятилетия науки и технологий

20 июля 2023 16:31
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Стартовал всероссийский конкурс на определение Талисмана Десятилетия науки и технологий.

Принять участие в конкурсе может любой житель страны. Для этого необходимо до 31 июля включительно загрузить свой вариант Талисмана с коротким рассказом о нем на страницу конкурса талисман.наука.рф.

Талисман может быть представителем российской флоры или фауны, природным явлением, любым одушевленным предметом или придуманным персонажем. Не допускается использовать в Талисмане государственные символы, товарные знаки, а также элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. Выполнить конкурсную работу можно в любой технике и жанре. Работы, в которых будут изображены герои, созданные другими авторами ранее, не допускаются к участию.

Отбор работ пройдёт в несколько этапов. С 1 по 31 августа волонтеры из числа студентов профильных вузов проверят Талисманы на соответствие правилам конкурса, а Экспертный совет, представленный профессионалами из арт-сферы, из медиасферы, известными людьми из числа актеров, ученых даст итоговую оценку, по результатам которой будет определен шорт-лист из 40 работ.

С 6 по 15 сентября отобранные Талисманы будут доступны для открытого онлайн-голосования на странице конкурса талисман.наука.рф. Пять лучших работ будут представлены членам Координационного комитета Десятилетия науки и технологий для голосования за талисман-победитель.

«Сегодня Россия входит в десятку мирового рейтинга по объему научных исследований и разработок. Как показывают результаты соцопросов, престиж профессии ученого в нашей стране стабильно растёт. 64% родителей хотели бы видеть своих детей в исследовательской сфере, при этом все больше ребят сами начинают интересоваться наукой уже со школьной скамьи. Это прямой результат реализации мероприятий Десятилетия, обозначенных Президентом России. А для того, чтобы сделать науку еще доступнее и интереснее для наших граждан, нам нужно больше внимания уделять ее популяризации. Предложить свой вариант талисмана может каждый. Уверен, он станет ярким символом отечественной научной школы и достижений наших ученых»,Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий.

Презентация талисмана-победителя пройдет в рамках III Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Финалисты конкурса получат дипломы и сувениры, победитель конкурса сможет посетить Конгресс молодых ученых, а его работа станет официальным Талисманом Десятилетия науки и технологий в России. Добавим, всю подробную информацию о конкурсе можно узнать на странице талисман.наука.рф и на официальном сайте Десятилетии науки и технологий наука.рф.

 

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