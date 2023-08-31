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Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов  «Росмолодёжь. Гранты 2 сезон»

31 августа 2023 11:10
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В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет.

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов «Росмолодежь. Гранты 2 сезон», организуемый Федеральным агентством по делам молодежи.

Принять участие в этом событии можно до 16:00 (по московскому времени) 24 сентября 2023 года. Конкурс проходит в заочном формате: для участия необходимо заполнить проектную заявку в грантовом модуле АИС «Молодёжь России».

Цель предоставления грантов – реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны. В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) с проектной инициативой в одной из 18 номинаций.

Условия: 18 номинаций, грант до 1 000 000 рублей и внимательное изучение всех методических рекомендаций. Отметим, подать можно только одну заявку с одним проектом и в одной номинации.

С порядком подачи заявок, требованиями к форме и содержанию заявок можно ознакомиться в Приложении. Подробные инструкцию по заполнению заявки содержатся также в Методических рекомендациях участникам.

 

Фото:   администрация Самары

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