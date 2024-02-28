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Стартовал прием заявок для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2023 года

28 февраля 2024 16:58
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Кроме муниципальных образований, к участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО «Природоохранный центр» информируют о начале заявочной кампании для участия в конкурсе «ЭкоЛидер» по итогам 2023 года. Организация мероприятий, ориентированных на развитие экологического воспитания и просвещения населения Самары и Самарской области, проведение региональных конкурсов экологической направленности осуществляются в соответствии с государственным заданием вышеуказанного министерства.

Конкурс «ЭкоЛидер» проводится в целях выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс «ЭкоЛидер–2023», как и год назад, проводится по 11 номинациям: «Город»; «Район»; «Городское и сельское поселение»; «Промышленный гигант» (с численностью работающих свыше 1 000 человек); «Предприятие» (с численностью работающих до 1 000 человек); «Экологическая организация»; «Общественность»; «Образование» (подноминации «Дошкольное образовательное учреждение», «Образовательное учреждение среднего звена», «Учреждение профессионального образования»); «СМИ»; «Энтузиаст»; «Профи».

Кроме муниципальных образований, к участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются ГБУ СО «Природоохранный центр» в срок до 15 апреля 2024 года на бумажном носителе и в электронном виде по адресу: 443068, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой); телефон: (846) 255-69-86, (846) 255-69-92; ecoinfo@prirodacentre.ru.

Положение о конкурсе, формы заявок, информация о критериях оценки регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер» размещены:

- на официальном сайте ГБУ СО «Природоохранный центр» министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по ссылке: https://prirodacentre.ru;

- в социальной сети «ВКонтакте» – в группе vk.com/priroda_centre63;

- в социальной сети «Одноклассники» – в группе ok.ru/gbusoprir;

- в Телеграм-канале – t.me/priroda_centre63.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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