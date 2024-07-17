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Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

17 июля 2024 13:46
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Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области

В среду, 17 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Самарской области.

Опрос проводится ежеквартально в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl).

Пользователям соцсети предлагается ответить на вопрос «Что приоритетнее в ремонте дорог Самарской области?». 

Напомним, что Самарской области расположено более 44 тысяч дорог федерального, регионального и местного значения. Благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе отремонтировано 1 860 км дорог, ещё 160 км будет приведено в нормативное состояние в 2024-м году. К концу 2024 года уровень нормативного состояния дорог регионального значения составит 48,83%, а дорог Самарско-Тольяттинской агломерации – 85%.

В рамках нацпроекта обновляется не только проезжая часть. Вдоль автомобильных дорог ведется строительство тротуаров и устройство улично-дорожного освещения. Также дорожные объекты оснащаются современными средствами безопасности дорожного движения, например, пешеходными светофорами Т-7 с освещением на солнечных батареях, барьерным и пешеходным ограждениями, искусственными дорожными неровностями, дорожными знаками с подсветкой.

Один из критериев успешной реализации национального проекта – это участие общественности на всех этапах работ, в том числе на этапе формирования перечня объектов ремонта. Опрос позволит составить общее представление о том, на что, по мнению жителей, необходимо ориентироваться в дорожной отрасли в первую очередь.

Опрос о приоритетах в дорожном хозяйстве будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 октября 2024 года.

Теги: Акценты В центре внимания

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