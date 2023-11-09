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Старшеклассники Челно-Вершинского и Шенталинского районов узнали, как стать курсантом МЧС России

9 ноября 2023 13:34
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Старшеклассники Челно-Вершинского и Шенталинского районов узнали, как стать курсантом МЧС России

С целью усиления профориентационной работы среди молодежи и комплектования в 2024 году образовательных организаций высшего образования, находящихся в ведении МЧС России, сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы в образовательных учреждениях Челно-Вершинского и Шенталинского районов Самарской области были проведены классные часы, где они рассказали будущим абитуриентам о порядке приема в учебные заведения системы МЧС России, требованиях для поступления и условиях несения службы.

Специалисты разъяснили старшеклассникам, какие возможности и перспективы раскрывает полученная профессия, и какие направления деятельности в дальнейшем может выбрать курсант. Также обратили внимание на то, что после завершения обучения выпускникам присваивается специальное звание "лейтенант внутренней службы", гарантируется трудоустройство и стабильное денежное довольствие. В ходе беседы будущие абитуриенты узнали о том, какими профессиональными качествами должен обладать сотрудник структуры МЧС России и какой отбор необходимо пройти, чтобы стать курсантом. В завершении встречи ребята получили памятки абитуриента с информацией о высших учебных заведениях МЧС России.

Теги: МЧС

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