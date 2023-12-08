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Средний российский Дед Мороз может заработать от 200 тысяч рублей за новогодний сезон

8 декабря 2023 11:43
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Средний российский Дед Мороз может заработать от 200 тысяч рублей за новогодний сезон

Больше всех по стране за свои услуги смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока.

Одна из самых популярных праздничных услуг в России в канун Нового года — заказ визита Деда Мороза и Снегурочки с короткой праздничной программой: поздравлением, хороводом и вручением подарков. Выступления волшебников бронируют заранее — уже в ноябре спрос на эту услугу по всей стране вырос на 178% по сравнению с октябрем и на 46% год к году. И он продолжит расти, пока не достигнет своего пика в конце декабря. Аналитики Авито Услуг подсчитали, что в период пикового спроса на выступления аниматоров, среднестатистическая пара из Деда Мороза и Снегурочки может получить за свои услуги доход от 200 тысяч рублей.

  • Пик спроса на услуги Дедов Морозов и Снегурочек приходится на 20 дней в году — с 20 декабря по 8 января. В это время проходят основные корпоративы и утренники, а на дом артистов вызывают, чтобы те послушали от детей стихи и вручили подарки.

  • В среднем одна пара артистов — Дед Мороз и Снегурочка — берут на себя в этот период от 5 до 7 заказов в день. Выступление можно заказать на детский утренник, мероприятие в школе или центре детского творчества, на корпоратив или на дом. 

  • Средняя стоимость одного выступления Деда Мороза и Снегурочки в этом году — от 2 тысяч рублей. Артисты предлагают в основном программы от 15 минут до 1 часа, но некоторые из них разработали дополнительные шоу-программы: например, конкурсы, научное шоу, шоу мыльных пузырей или даже крио-программу с заморозкой воды и сладостей жидким азотом. Такие элементы точно понравятся детям и могут повысить стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки до 5-7 тысяч рублей за выступление. Кроме того, дороже будет стоить и выступление в Новогоднюю ночь — средняя стоимость поздравления вечером 31 декабря начинается от 3 тысяч рублей.

  • В этом году Деды Морозы и Снегурочки могут серьезно увеличить свои доходы по сравнению с прошлым годом. Дело в том, что 1 января в этом году выпало на понедельник, а значит перед Новым годом будет сразу два выходных — суббота и воскресенье 30 и 31 декабря. Традиционно именно в выходной день 31 декабря у Дедов Морозов и Снегурочек больше всего заказов. В этом году количество заказов 30 декабря, как ожидается, тоже вырастет по сравнению с годами, когда 30 декабря выпадало на будний день.

  • Таким образом, работая все 20 дней как минимум с 5 стандартными выступлениями в день, среднестатистические российский Дед Мороз и Снегурочка могут заработать от 200 тысяч рублей. Но аналитики отмечают, что если разнообразить программу и брать заказы и на вечер 31 декабря, Деды Морозы и Снегурочки могут увеличить свой заработок еще на 20-50%.

  • Больше всего смогут заработать Деды Морозы и Снегурочки из Сочи, Москвы и Владивостока. Там средняя стоимость поздравлений артистов начинается от 3 500, 3000 и 2990 рублей соответственно, а значит 20-дневный доход может составить от 350 000 рублей в Сочи, 300 000 рублей в Москве и 299 000 рублей во Владивостоке.

Теги: Городской транспорт

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