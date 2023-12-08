Средний российский Дед Мороз может заработать от 200 тысяч рублей за новогодний сезон

131

Больше всех по стране за свои услуги смогут заработать аниматоры из Сочи, Москвы и Владивостока.

Одна из самых популярных праздничных услуг в России в канун Нового года — заказ визита Деда Мороза и Снегурочки с короткой праздничной программой: поздравлением, хороводом и вручением подарков. Выступления волшебников бронируют заранее — уже в ноябре спрос на эту услугу по всей стране вырос на 178% по сравнению с октябрем и на 46% год к году. И он продолжит расти, пока не достигнет своего пика в конце декабря. Аналитики Авито Услуг подсчитали, что в период пикового спроса на выступления аниматоров, среднестатистическая пара из Деда Мороза и Снегурочки может получить за свои услуги доход от 200 тысяч рублей.