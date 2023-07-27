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Среднестатистический самарец спит 6,6 часа

27 июля 2023 10:18
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Среднестатистический самарец спит 6,6 часа

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

62% самарцев спят от 6 до 8 часов в сутки. По 4—6 часов проводят в кровати 24% опрошенных. У 8% респондентов сон занимает по 8—10 часов. Менее 4 часов спит 1% экономически активных граждан. 1 из 100 опрошенных отводит на сон более 10 часов. Среднестатистический самарец спит 6,6 часа.

Дольше остальных отсыпаются респонденты моложе 24 лет — в среднем 7,2 часа. Родители спят меньше тех, у кого детей нет, — 6,4 против 6,9 часа в сутки соответственно.

Среди представителей распространенных профессиональных групп менеджеры по персоналу отводят на сон 7,1 часов, медицинские сестры — 6,7 часов, программисты — 6,6 часов. Меньше всего спят операторы call-центров и водители — в среднем по 6,2 часа.

Время проведения: 1 июня — 25 июля 2023 года

Теги: Опрос

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