Среди сотрудников УФСИН СО проводится первый этап пятого Всероссийского конкурса «Виват, офицеры!»

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Организуют мероприятие сотрудники отдела воспитательной и социальной работы с личным составом уголовно-исполнительной системы региона. Цель конкурса – совершенствование нравственного и эстетического воспитания сотрудников УИС. Задачи – формирование положительного общественного мнения о деятельности пенитенциарной системы, повышение качества культурно - досуговой работы.



Конкурсанты – сотрудники УФСИН, имеющие специальные звания среднего и старшего начальствующего состава, стаж службы не менее трех лет и возраст до 45 лет.



Уже проведены состязания по физической подготовке. Это бег на дистанцию 3000 метров, подтягивание на перекладине, боевые приемы борьбы. Определены лучшие по строевой подготовке и стрельбе из пистолета Макарова.



В состав жюри конкурса входят заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, начальник отдела воспитательной и социальной работы УФСИН подполковник внутренней службы Вадим Басиев, ветераны УИС Галина Свар, Наталья Чайковская и другие.



Впереди у участников конкурсы видеороликов, талантов, импровизационный конкурс.

Фото: пресс-служба УФСИН СО