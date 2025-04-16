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Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой

16 апреля 2025 13:58
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Среди самарских программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города.

Среди программистов больше всего тех, кто доволен своей зарплатой — 38%.


Каждый третий инженер-проектировщик (34%) сообщил об удовлетворенности своим доходом.

На третьем месте — представители среднего и высшего менеджмента (3 из 10 топ-менеджеров и руководителей отделов довольны своими доходами).

В топ-5 профессий, представители которых наиболее удовлетворены заработком, также вошли медицинские работники (28%) и квалифицированные рабочие (27%).

Реже всего о том, что довольны зарплатой, сообщают менеджеры по рекламе (только 8%). Удовлетворен своим заработком только каждый десятый секретарь и офис-менеджер, а также каждый девятый менеджер по работе с клиентами.
 

Время проведения: 14 марта — 8 апреля 2025 года

Теги: Опрос

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