Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев

Выбраны финалисты 3 сезона песенного конкурса «Родники». В 2025-ом году на конкурс, организованный Движением Газманов-Родники, было прислано более 2000 заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь.

Первый этап конкурса прошли 125 песен. Сегодня большое жюри «Родников», которое возглавляет народный артист России Олег Газманов, определило 24 финалиста 3 сезона, а 25-го выбрали россияне путем онлайн-голосования.



Среди финалистов наш земляк Тамирлан Дусенбаев:

«Больше года следил за проектом Родники, наблюдал за их мероприятиями и спецпроектами. Ждал возможности поучаствовать, т.к. считаю Родники одним из самых заметных в России проектов по поддержке молодых музыкантов, особенно в патриотической тематике. Они одни из первых взяли мои треки в ротацию на радио Родники".



Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.



"Потом в более взрослом возрасте я учился академическому вокалу, в том числе у солиста Самарского театра оперы и балета Пономаренко Анатолия Яковлевича, лауреата Госпремии, а также немного у Ирины Сигал. Мои родители - общественные деятели, основатели и активисты Региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов Самары "Ак Жол"", - рассказывает Тамирлан.

Конкурс «Родники» в этом году включал в себя 5 номинаций – «Лучшая песня», «Лучший исполнитель», «Лучшая музыка», «Лучший текст» и новая номинация «Песни с фронта».

Художественный руководитель и идеолог конкурса «Родники» Олег Газманов отметил, что это подведение итогов - это совместный нелегкий труд большого количества экспертов. «Сегодня очень много сильных вокалистов, особенно среди женщин, но мало по-настоящему ярких песен, - считает он. – не хватает качественных аранжировок. Но все-таки замечу, что от года к году общий уровень профессионального мастерства среди участников «Родников» растет. И это радует - ведь мы стремимся наполнить наш музыкальный мир хорошим контентом».

Песни финалистов прозвучат на заключительном гала-концерте в Санкт-Петербурге 30 сентября этого года.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото: минкульт СО