В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев

7 августа 2025 15:24
76
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.

Выбраны финалисты 3 сезона песенного конкурса «Родники». В 2025-ом году на конкурс, организованный Движением Газманов-Родники, было прислано более 2000 заявок из 70 регионов России и Республики Беларусь.

Первый этап конкурса прошли 125 песен. Сегодня большое жюри «Родников», которое возглавляет народный артист России Олег Газманов, определило 24 финалиста 3 сезона, а 25-го выбрали россияне путем онлайн-голосования.

Среди финалистов наш земляк Тамирлан Дусенбаев:
«Больше года следил за проектом Родники, наблюдал за их мероприятиями и спецпроектами. Ждал возможности поучаствовать, т.к. считаю Родники одним из самых заметных в России проектов по поддержке молодых музыкантов, особенно в патриотической тематике. Они одни из первых взяли мои треки в ротацию на радио Родники".

Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.

"Потом в более взрослом возрасте я учился академическому вокалу, в том числе у солиста Самарского театра оперы и балета Пономаренко Анатолия Яковлевича, лауреата Госпремии, а также немного у Ирины Сигал. Мои родители - общественные деятели, основатели и активисты Региональной общественной организации Национально-культурная автономия казахов Самары "Ак Жол"", - рассказывает Тамирлан.

Конкурс «Родники» в этом году включал в себя 5 номинаций – «Лучшая песня», «Лучший исполнитель», «Лучшая музыка», «Лучший текст» и новая номинация «Песни с фронта».

Художественный руководитель и идеолог конкурса «Родники» Олег Газманов отметил, что это подведение итогов - это совместный нелегкий труд большого количества экспертов. «Сегодня очень много сильных вокалистов, особенно среди женщин, но мало по-настоящему ярких песен, - считает он. – не хватает качественных аранжировок. Но все-таки замечу, что от года к году общий уровень профессионального мастерства среди участников «Родников» растет. И это радует - ведь мы стремимся наполнить наш музыкальный мир хорошим контентом».

Песни финалистов прозвучат на заключительном гала-концерте в Санкт-Петербурге 30 сентября этого года.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

 

Фото:   минкульт СО

В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
07 августа 2025, 16:14
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов. Экономика
60
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
07 августа 2025, 16:03
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды. ЖКХ
86
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
07 августа 2025, 15:55
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел. Общество
46
