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Сразу две компании региона стали победителями престижной федеральной премии «Бизнес-Успех»

11 апреля 2024 17:24
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В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА».

В среду, 10 апреля, в Москве прошел федеральный этап Национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех». Самарскую область на нем представили победители регионального этапа. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал, каким образом наши региональные компании традиционно занимают высокие места в одном из самых престижных бизнес-конкурсов России.

«Мы гордимся успехами предпринимателей Самарской области. Это активные и целеустремленные люди, которые идут вперед, развивают свои предприятия, несмотря ни на какие экономические вызовы и потрясения, — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Столь высокие оценки проектов для нас также являются индикатором комфортного делового климата и благоприятных условий, созданных в регионе для предпринимателей. Вся наша команда во главе с губернатором Дмитрием Азаровым прикладывают все усилия, чтобы бизнес на самарской земле рос и развивался, а значимых результатов становилось еще больше», — добавил министр.

Министр добавил, что региональный этап премии состоялся в декабре 2022 года, в рамках итогового предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Точки опоры» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Победителей определили в 11 номинациях, все они получили «Золотые домкраты» и путёвку на финал премии в Москву.

По итогам федерального отбора в финал прошли четыре региональных компании. Каждый предприниматель презентовал свой проект перед конкурсной комиссией. Победителями суперфинала стали две компании из Самарской области.

В номинации «Лучший производственный проект» победителем стала тольяттинская компания по производству автокомпонентов «АСОМИ АВТОПОДВЕСКА».

«Я очень благодарен организаторам конкурса и региональному министерству экономического развития. Спасибо, что доверили такую миссию – представлять наш регион!» — поделился эмоциями от победы основатель компании Владимир Коробейников.

Специальным призом от оргкомитета премии в номинации «Бизнес-мобилизация» наградили стрелковый клуб «Ранчо» из Новокуйбышевска. «Я такой же предприниматель, как и все участники конкурса. Но, будучи ветераном боевых действий, я решил, что сейчас время мобилизовать свои усилия, свою активность и направить их на победу. Спасибо огромное  за поддержку. Я знаю, что мы движем колесо истории в правильном направлении!» — подчеркнул основатель клуба «Ранчо» Григорий Бондарев.

 

Фото:  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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