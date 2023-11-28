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Спрос на специалистов по нейросетям в Поволжье за год вырос в 5 раз

28 ноября 2023 09:46
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Спрос на специалистов по нейросетям в Поволжье за год вырос в 5 раз

Аналитика рынка труда показывает, что с января по ноябрь 2023 года российские работодатели разместили более 12,6 тыс. вакансий с упоминанием искусственного интеллекта (ИИ) или нейросетей. Прирост год к году по РФ в целом – 2,8 раза, в регионах Приволжского федерального округа количество таких вакансий выросло в 5 раз.

Исследование рынка труда свидетельствует, что у российского бизнеса растёт интерес к работникам, понимающим как развивать, обслуживать и работать с нейросетями. Так, по России в целом за неполные 11 месяцев 2023 года на hh.ru было размещено более 12,6 тысяч вакансий, в которых упоминался ИИ.  Чаще всего ищут специалистов, умеющих работать с нейросетями компании из Москвы (каждая пятая вакансия в этом году), Петербурга (13% или каждая десятая вакансия с упоминанием нейросетей), Свердловской области и Татарстана.

При этом в целом Приволжском ФО бизнес опубликовал более 1,8 тысячи вакансий с упоминанием ИИ. Это в 5 раз больше, чем в 2022. Больше всего таких предложений о работе в структуре всех вакансий в Татарстане (2,4%), Нижегородской области (1,9%), Пермском крае (1,7%). Меньше всего — в Марий Эл (0,2% от всех вакансий в регионе).

Как правило, специалистов, знающих как работать с нейросетью или для ее развития ищут работодатели из ИТ-сферы: 19% или каждая пятая вакансия с начала 2023, за год спрос на таких специалистов в этом секторе вырос на 94%. Также по доле вакансий для таких специалистов в топе лидеров оказался финансовый сектор (9% вакансий, что также на 92% превышает прошлогодние показатели). Испытывают спрос в подобных работниках СМИ, маркетинговые агентства, образовательные учреждения, сфера ретейла. 

Наиболее часто функционал работы с ИИ или нейросетями можно встретить в вакансиях для программистов/разработчиков, а также копирайтеров и редакторов. Примерно с конца весны стали появляться новые специализации, например, промпт-инженеры, AI-тренеры, AI-редакторы. На эти профессиональные роли приходится 2\3 от всего объема вакансий в этом году.

Между тем есть ряд других профессий, где уже сейчас работодатели требуют от соискателей успешной практики с нейросетями и понимания работы ИИ.

Как уже было сказано, чаще всего работодатели ищут тренеров для нейросетей. А эта работа связана с высокой долей рутинных операций, требует навыков обработки большого объема информации и текста, поэтому, как правило, работодатели предусматривают удаленный формат и неполную занятость в течение рабочей недели. Зарплаты в таких вакансиях – на уровне 70-100 тыс. рублей.

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