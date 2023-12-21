Спрос на сотрудников в сфере туризма и гостеприимства в Самарской области вырос на 54%

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По данным аналитиков hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга, в ноябре в Самарской области спрос на сотрудников в сфере «Туризм, гостиницы, рестораны» вырос, а активность соискателей ощутимо снизилась. Самыми дефицитными остаются повара и уборщики.

В Самарской области спрос на сотрудников этой сферы в ноябре 2023 вырос на 54% по сравнению с ноябрем 2022, а количество резюме упало на 16%. Всего в ноябре бизнес в регионе разместил более 1,3 тысячи вакансий в сфере туризма и гостеприимства. На одну вакансию приходится 3,1 резюме. Средняя предлагаемая зарплата в регионе в этой сфере ощутимо ниже той, что ожидают соискатели: 32,7 тысячи против 40 тысяч рублей.

За год число вакансий в сфере туризма и гостеприимства в Поволжье в целом выросло на 61%, а вот количество резюме за это же время снизилось на 13%. По итогам ноября на одну вакансию в розничной торговле в Поволжье приходится 3.1 резюме, и это говорит о дефиците кадров: здоровым уровнем конкуренции на рынке труда считается показатель от 4 до 8 резюме на вакансию.

Среди регионов ПФО сильнее всего вырос спрос в Ульяновской области (+81%), Мордовии и Пермском крае (+80% в каждом регионе). Активность соискателей наиболее ощутимо снизилась в Марий Эл (-18% к ноябрю 2022). Наибольший дефицит кадров сфера туризма и гостеприимства испытывает в Ульяновской области — 2,2 резюме приходится на одну вакансию.

Каждая третья вакансия в ПФО из этой сферы — для поваров/пекарей/кондитеров, эти же специалисты — в наибольшем дефиците, на одно предложение о работе приходится только 1-2 соискателя. В каждой четвертой вакансий работодатели ищут администраторов, в 14% — официантов/барменов/бариста, в 13% — уборщиков, они также в дефиците (2 соискателя на вакансию), в 4% — менеджеров ресторана.