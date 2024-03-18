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Спрос на сотрудников в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 61%

18 марта 2024 11:41
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спрос на сотрудников в гостинично-ресторанном бизнесе вырос на 61%

По данным Авито Работы, за последний год число вакансий на рынке труда в сфере HoReCa выросло на 61%. Увеличение спроса на сотрудников гостинично-ресторанного бизнеса сказалось и на их заработных платах — в среднем по России зарплатные предложения для свежих кадров выросли на 23% по сравнению с зимой прошлого года.

Заметнее всего повышение зарплатных предложений для новых сотрудников выражено в таких городах, как Томск (на 43%), Саратов (на 34%), Ростов-на-Дону (на 30%), Оренбург (на 28%) и Красноярск (на 27%).

При этом в Сочи вакансии в гостинично-ресторанном бизнесе занимают самую большую долю на рынке труда — 16% от числа всех размещенных в городе вакансий.

«Высокий спрос в отрасли был всегда, и на фоне общей ситуации с дефицитом кадров мы видим симметричное повышение спроса на такие позиции, как бариста, официанты и кухонные работники. Для бариста предложений о работе стало на 103% больше, чем в прошлом году, официантов — на 97%, для работников кухни — на 86%. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников заметно выросли у официантов и работников кухни — им готовы платить в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Однако повышения зарплат может не хватить, из-за чего работодателям придется адаптироваться к новым условиям и принимать другие меры для привлечения и удержания персонала. Повышенная конкуренция за кадры обязывает компании рассматривать новые пути поиска сотрудников и предоставлять соискателям дополнительные льготы или вознаграждения», — комментирует Александр Сампетов, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.

Самый востребованный персонал в сфере общественного питания

 

Специальность

Динамика увеличения числа вакансий, %, зима 2023/2024

Средние зарплатные предложения, руб., полный день, зима 2024

Повар

+62,7%

45 970

Официант

+96,6%

53 330

Пекарь

+12,7%

38 804

Мойщик посуды

+68,5%

30 061

Бариста

+103,1%

33 564

Бармен

+60,1%

37 262

Администратор

+63,3%

44 773

Сушист

+36,9%

38 912

 

На платформе «Авито Работа» представлены вакансии в сфере туризма и ресторанов, включая со сменными, частичными и полными графиками, что делает трудоустройство в сегменте более доступным для всех кандидатов.

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